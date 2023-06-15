Monobank запустив послугу про яку просили тисячі українців

За словами Олега Гороховського, відкрити рахунок можна безкоштовно. Обслуговування та платежі теж не коштуватиме користувач жодної копійки.

З 14 червня мобільний банк Monobank запускає послугу з відкриття рахунків для самозайнятих осіб. Про це повідомив засновник банку Олег Гороховський.

Ця функція буде доступна обмеженому колу осіб — нотаріусам, адвокатам, приватним виконавцям та арбітражних керуючих.

Відповідно до чинного податкового законодавства України, самозайнята особа — це платник податку, який є фізичною особою підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність. При цьому така особа не повинна бути працівниках у сферах такої діяльності.

За словами Гороховського, для того відкрити рахунок самозайнятої особи, потрібно оновити додаток до останньої версії. Після чого в верхньому меню, де доступний вибір карток, натиснути “Відкрити карту або рахунок” та обрати рахунок НПД в гривні.

Відкриття, обслуговування та платежі безкоштовні. Для бухгалтерів є доступ до зручного вебкабінету.

Зазначмо, що до повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев пропонував заборонити фізичним-особам підприємцям на третій групі єдиного податку надавати послуги юридичним особам. За його словами, це обумовлено необхідність боротися з оподаткування. Водночас юристи попереджали, що в такому разі більшість ФОПів підуть в тінь або частково в тінь або ж перейдуть з ФОП в розряд самозайнятих. Зазначмо, що часто юридичні особи замість працевлаштування пропонують своїм підлеглим відкрити ФОП. В такому разі вони платять значно менші податки, адже ФОП сплачує ЄСВ та 5% від доходу, якщо говорити про ФОП на третій групі спрощеної системи, це в той час, як юридична особа сплачує ЄСВ та 19,5% податку за працевлаштовану особу. Однак на час війни всі подібні ініціативи не на часі, адже бізнес і так переживає скрутні часи, а збільшення податкового навантаження може змусити підприємців піти в тінь.