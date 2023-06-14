Польша будет отправлять украинцев домой: названы сроки, сколько еще можно там побыть

В Польшу приехало самое большое количество беженцев из Украины по сравнению с другими европейскими государствами. Украинцы туда едут через близость, похожий менталитет и более простой язык. Также многим нравится и то, что в Польше проще найти работу, особенно тем, кто не знает английского или других иностранных языков. Сможет ли соседнее государство длительное время принимать столько беженцев? Польское правительство сообщило, сколько еще могут находиться в них наши соотечественники.

Сроки пребывания для украинцев продлены

Сейчас для всех приехавших в Польшу после 24 февраля 2022 года и официально зарегистрированных как лицо, нуждающееся во временном убежище, продлили возможность легального пребывания. 12 июня информация об этом появилась в местных средствах информации. Соответствующий указ уже подписал президент Польши Анджей Дуда. Беженцам продлили право легально находиться в стране с 24 августа 2023 года по 4 марта 2024 года.

Эти обновления касаются и студентов. Они могут не беспокоиться об обновлении своих виз. Все автоматически продлено. Отдельно позаботились и об учениках младших, средних и выпускных классов. Последние имеют право находиться в Польше до 30 сентября 2024, а остальные могут жить до 31 августа 2024 года. Вместе с несовершеннолетними детьми вид на жительство получают и их родители или опекуны.

Автоматически со сроком пребывания продолжают и медицинское страхование и все льготы, которые некоторые категории населения все еще продолжают получать.

Некоторым в августе придется обновлять документы

Что касается украинцев, прибывших в Польшу до начала полномасштабного вторжения, документы им больше автоматически не будут продолжать. Раньше это делали из-за пандемии коронавируса. Сейчас те, у кого закончилась виза или карта быта, до августа должны их продлить. Многим придется вернуться в Украину.