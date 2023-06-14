Кожен військовозобов’язаний отримає персональний електронний код: як вручатимуть?

Мобілізація в Україні триває вже другий рік й логічно, що вона модернізовується та оновлюється. Впроваджують зміни як в сам процес мобілізації тобто вручення повісток, так і подальші етапи: проходження медогляду тощо. Наприклад, на даному етапі військкомати готуються переходити на єдину електронну базу. Тобто будуть переносити всі дані про військовозобов’язаних з паперів у комп’ютерні програми. Для цього спочатку кожен чоловік у віці від 18 до 60 років (який вважається військовозобов’язаним) повинен отримати електронний код.

Код матимуть абсолютно всі

Електронні коди мають видати не лише військовозобов’язаним, а й резервістам і призовникам. Наразі електронна база перебуває на стадії розробки. Коди, які отримуватимуть українці, складатимуться з дев’ятнадцяти цифр та шифруватимуть в собі всі особисті дані про власника. Процес формування бази даних планують завершити до кінця цього року після чого вона стане доступна всім уповноваженим силовим структурам.

Даний код мав би містити не лише персональні дані особи, а й показувати, де зараз громадянин перебуває. Тобто військкоматам суттєво спростять роботу, адже тепер нікого не доведеться шукати. Даний код буде вклеєний кожному у військовий квиток.

Як видаватимуть коди?

Процедура присвоєння електронних кодів нагадуватиме вручення повісток. Ті хто працює офіційно, можуть отримати спеціальний виклик від військкомату, який прийде на місце роботи. У виклику так і вказуватиметься, що особа повинна з’явитися у військкомат для оновлення даних та присвоєння електронного коду. Стосовно тих військовозобов’язаних, які є безробітними й ніде не рахуються, то їх закликають добровільно з’являтися у ТЦК.

Також, зокрема й через це оновлення, повістки вручатимуть абсолютно всім. Й навіть тим у кого є білий квиток та звільнення від служби у воєнний час. Таким особам теж доведеться з’явитися у військкомат, щоб оновити дані і можливо пройти медичну комісію.