Польща відправлятиме українців додому: названо терміни скільки ще можна там побути

В Польщу приїхала найбільша кількість біженців з України порівняно з іншими європейськими державами. Українці туди їдуть через близькість, схожий менталітет та простішу мову. Також, багатьом подобається й те, що в Польщі простіше знайти роботу, особливо тим хто не знає англійської чи інших іноземних мов. Та чи зможе сусідня держава тривалий період часу приймати стільки біженців? Польський Уряд повідомив, скільки ще можуть перебувати у них наші земляки.

Терміни перебування для українців продовжено

Наразі для всіх хто приїхав у Польщу після 24 лютого 2022 року та офіційно зареєстрований, як особа, що потребує тимчасового прихистку, продовжили можливість легального перебування. 12 червня інформація про це з’явилася у місцевих засобах інформації. Відповідний указ вже підписав Президент Польщі Анджей Дуда. Біженцям продовжили право легально перебувати в країні з 24 серпня 2023 року по 4 березня 2024 року.

Ці оновлення стосуються й студентів. Вони можуть не турбуватися про оновлення своїх віз. Все автоматично продовжено. Окремо подбали й про учнів молодших, середніх та випускних класів. Останні мають право перебувати в Польщі до 30 вересня 2024 року, а решта можуть жити до 31 серпня 2024 року. Разом з неповнолітніми дітьми дозвіл на проживання отримують і їхні батьки чи опікуни.

Автоматично з терміном перебування продовжують й медичне страхування та всі пільги, які деякі категорії населення все ще продовжують отримувати.

Декому в серпні доведеться оновлювати документи

Що стосується українців, які прибули до Польщі до початку повномасштабного вторгнення, то документи їм більше автоматично не продовжуватимуть. Раніше це робили через пандемію коронавірусу. Зараз ті в кого закінчилась віза чи карта побуту до серпня мусять їх продовжити. Багатьом для цього доведеться повернутися в Україну.