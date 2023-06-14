Часть пенсионеров получит надбавки: дополнительные расходы составят 90 миллионов гривен

Перерасчет пенсий с 1 апреля коснулся 655 тысяч человек. Средний размер прибавки составил около 220 гривен.

С 1 апреля 2023 года в Украине был проведен перерасчет пенсионерам, которые продолжают работать. Средняя сумма прибавки составила 221,74 гривны, а ежемесячные расходы на это государственного бюджета достигнут 89 миллионов гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Под перерасчет попали получатели, которые после назначения им пенсии получили страховой стаж 24 месяца или меньше, но после назначения или предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет.

В общем перерасчет пенсий был проведен для почти 655 тысяч человек, а размер пенсии после него увеличился в 401 тысячи человек.

В том числе перерасчет в связи с учетом нового страхового стажа был проведен для 537 тысяч человек, из них 327,2 тысячи получили надбавку в среднем 180 гривен.

Перерасчет выплат в связи с учетом страхового стажа и заработной платы проведены для 117,4 тысячи человек, из них 73,8 тысячи человек будут получать надбавку в среднем 409 гривен.

Выплата пересчитанных с 1 апреля пенсий производится аж в июне, то есть пенсионеры получат прибавку сразу за три месяца – апрель, май и июнь. Такая задержка связана с задержкой передачи данных в реестрах.

Напомним, что в январе-мае на финансирование пенсий, надбавок и повышений к ним, а также дефицита средств Пенсионного фонда Украины ушло 113,3 миллиарда гривен, из них в мае 22,7 миллиарда гривен.

Напомним, что украинские пенсионеры также получают надбавки за возраст, 300 гривен при достижении 70 лет, 400 гривен получают лица в возрасте – от 75 лет и 500 гривен для тех, кому более чем 80 лет. Также надбавку получили еще в марте значительная часть пенсионеров. Тогда выплаты увеличили на 19%, однако тогда далеко не все пенсионеры довольны таким повышением, ведь увеличили основную сумму выплаты.