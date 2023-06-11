Неприятности накроют с головой: астрологи назвали 4 знака зодиака, которым не будет везти в июне

Несмотря на то, что звезды обещают почти всем знакам зодиака достаточно успешный июнь, некоторым людям все-таки стоит проявить осторожность. Проблемы и испытания могут подстерегать в довольно неожиданных сферах.

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Овен

Для Овнов обстоятельства будут складываться довольно неплохо, но накопленные за предыдущие месяцы усталость и обида могут негативно сказаться на отношениях с близкими.

Поэтому Овнам стоит не спешить и обдумывать свои слова, чтобы направить свою энергию на что-то полезное. Стоит медитировать, вести дневник и заниматься спортом. Только успокоившись, удастся сохранить дружбу и любовь в своей жизни.

Рак

Слабым местом Раков в июне станет усталость. Представителю знака будет сложно выполнять даже простые дела, не говоря уже об отдаленных целях. Поэтому стоит уделить время себе и сконцентрироваться на делах, которые приносят удовольствие. Лучше не заставлять себя работать, по возможности стоит взять отпуск и больше времени проводить в непринужденной атмосфере. После восстановления сил продолжать работать будет значительно легче.

Дева

Эмоциональность Дев сейчас на подъеме, поэтому это может привести к вспышкам гнева и ссор. В этом июне есть большой риск поссориться с дорогими людьми, поэтому лучше найти в себе силы на поиски нового занятия, которое позволит выплеснуть негативные эмоции. Также есть риск серьезных конфликтов с близкими людьми, поэтому лучше не поддаваться провокациям и пытаться сгладить острые углы.

Рыбы

Представители знака слишком много времени провели в окружении других людей, поэтому первый месяц лета будет лучшим временем для того, чтобы уделить время себе.

Рыбам будет сложно найти время на себя в потоке повседневных дел, но лучше начинать с малого и найти способ снять напряжение. Иначе все еще больше усложнится и справиться с последствиями будет почти невозможно.