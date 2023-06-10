Одна из самых богатых стран Европы приглашает украинцев на работу: сколько готовы платить

Украинцы могут рассчитывать на заработную плату от 3 400 до 4 700 евро в месяц. По состоянию на 2023 год в Норвегии трудоустроилось около 30 тысяч беженцев из Украины.

По данным издания visitukraine.today, украинцы, которые получили статус беженца, имеют право работать легально. Чаще всего от кандидатов на работу требуется знание норвежского языка. также работодатели более охотно принимают на работу квалифицированных и опытных работников.

Сейчас в Норвегии небольшое количество трудовых мигрантов из других стран. Без знания языка здесь можно работать электриком, механиком, работником на производстве, грузчиком, водителем и так далее. Хотя знание норвежского или хотя бы английского на базовом уровне станет большим преимуществом при трудоустройстве.

Также украинцы могут устроиться уборщиками, помощниками в портах, официантами. Главное преимущество работы в Норвегии – высокие заработные платы. В прошлом году заработная плата достигала 4 700 евро в месяц Электрик может получать около 4 2-00 евро, уборщик – 4 0602 евро в месяц и так далее.

Для лучшего понимания, аренда жилья обойдется в 1 600 евро, а месячный проезд в общественном транспорте стоит около 80 евро. В общем стоимость жизни в Норвегии достаточно высокая.

Норвегия, как и большинство стран Европы, приравнивает беженцев из Украины к резидентам. Поэтому украинцы могут бесплатно лечиться и учиться. Медицина не является полностью бесплатной, ведь придется платить за визиты к специалисту, медицинский транспорт и лекарства.

Для сравнения украинцы в Польше на сезонных вакансиях работают по 12 часов в сутки с одним выходным в неделю получают около тысячи евро в месяц. При этом люди часто соглашаются на неофициальное трудоустройство, поэтому они часто остаются без заработных плат, а обещанные условия не всегда соответствуют заявленным. Поэтому украинцев предостерегают от неофициального трудоустройства, только так можно избежать проблем.