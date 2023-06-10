Грозит огромный штраф: что категорически нельзя делать с газовым счетчиком

Не знание законов, не освобождает от ответственности. Однако иногда случается и такое, что человек знает, как делать нельзя. Ничего противозаконного не делает, но все равно в результате оказывается в роли нарушителя. Такие ситуации часто случаются с украинцами, которые имеют дома газовые счетчики, а особенно старого типа. Облгазы иногда снимают такие счетчики для проверки и во время этой процедуры могут обвинить потребителя в том, что он вмешивался в работу прибора. В похожую ситуацию попал мужчина, которому облгаз заменял старый счетчик 1997 года выпуска. Во время замены компания якобы заметила, что пломба была незаконно заменена. Мужчина не смог доказать, что он не трогал счетчик и самовольно его не снимал, потому что потерял акт замены. В результате получил штраф в размере 60 000 гривен. Эта история случилась несколько лет назад, а потерпевший до сих пор судится с облгазом.

«Они без объяснений сняли счетчик и составили акт о нарушении, отметив, что пломба на счетчике 1997 года изготовление не соответствует пломбе завода производителя, потому что она датирована 2007 годом. Не сообщив владельцу, они провели экспертизу, во время которой установили факт вмешательства, а также несоответствие пломбы дате изготовления счетчика», — рассказал адвокат потерпевшего.

Чем закончится эта история – неизвестно. Но всем остальным украинцам следует извлечь из этого урок и не делать никаких самовольных манипуляций со счетчиком.

Сегодня штрафы составляют 300 000 гривен

Это несколько лет назад мужчина был оштрафован на 60 000 гривен. Сегодня же штрафы составляют и 300 000 гривен. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, при замене счетчика обязательно сохраните акт, в котором указано, что счетчик был обновлен. Также, заменяющие его специалисты должны упаковать снятый счетчик в специальный ящик с пломбой.

Если у компании нет счетчика на замену от процедуры вообще нужно отказаться, ведь за это вы потом можете получить еще больший штраф.