Денег на повышение пенсий нет, но одна категория будет получать несколько десятков тысяч гривен 

По состоянию на начало 2023 года средняя пенсия в Украине составила 4 600 гривен. Однако реально, большая часть пенсионеров получает куда меньше средней. Средств на значительное повышение пенсий в государственном бюджете нет

При этом остается группа “особых” пенсионеров, которые получают намного больше. Речь идет о прокурорах со средней пенсией 21,5 тысячи гривен и судьях, которые получают 96 тысяч гривен в месяц.

Размеры пенсий прокуроров выяснили СМИ ссылаясь на информацию от Министерства социальной политики. При этом размер пенсионных выплат судей ежеквартально обнародует Пенсионный фонд. Проблема заключается в том, что простые украинцы и вышеуказанные категории пенсионеров выходят на пенсию по кардинально разным правилам.

Однако с учетом небольшого количества судей на пенсии и относительно небольшого количества прокуроров, расходы на их пенсии в масштабах Пенсионного фонда не такие уж и высокие.

Всего по данным на апрель 2023 года пенсии в Украине получают 10 миллионов 697 тысяч граждан. За год количество получателей пенсии сократилось на 96 тысяч гривен. Средняя пенсия по стране составляет 5,2 тысячи гривен. Однако значительное количество пенсионеров, а это аж 3,1 миллиона человек получают не более трех тысяч гривен. От трех до четырех тысяч получает еще 2,2 миллиона человек на заслуженном отдыхе.

Средняя пенсия по инвалидности в Украине составила 4,2 тысячи гривен, а по выслуге лет (она доступна для льготных категорий, например, шахтеров, средняя пенсия по состоянию на апрель этого года составила 9,1 тысячи гривен.

При этом чуть ли не три миллиона пенсионеров продолжают работать, несмотря на то, что они достигли пенсионного возраста. Их средняя пенсия составляет около 5,4 тысячи гривен. Социальная же пенсия составляет 2,4 тысячи гривен, ее получают те граждане, которые не имеют достаточно стажа для получения большей суммы.