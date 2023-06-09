Скандальная экоактивистка Грета Тунберг наконец-то высказала свою позицию по Каховской ГЭС

Херсон уже который день утопает в воде, из-за ужасной рукотворной трагедии, что совершили оккупанты на Каховской ГЭС. На фоне последних событий, то что больше всего удивляет украинцев — это молчание мировых эко активистов, международных экспертов, ООН и мирового сообщества в целом. Такое впечатление, что данная катастрофа недостаточно масштабна для привлечения их внимания. И вот, на третий день трагедии, когда Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с некоторыми известными активистами, они начали выдавать первые реакции. Одной из таких оказалась и шведская эко активистка Грета Тунберг, прославившаяся своей прямолинейностью, скандальностью и большим желанием бороться за экологию для остановки глобального потепления.

Тунберг призвала мир наказать Россию за совершенное

Подобный пост девушка выложила на своей странице в Твиттер, где за ней следят почти 6 миллионов пользователей.

“Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, от чего не хватает слов, чтобы их описать. Наши взгляды снова обращены в Россию, которая должна ответить за свои преступления”, – написала Тунберг.

В посту активистка прикрепила видео с Каховской ГЭС, а также ретвитнула на свою страницу видеообращение Владимира Зеленского. Все это уже просмотрело более 5 миллионов человек, которые в большинстве своем являются представителями разных стран мира.

В своем обращении Зеленский призвал активистов оказывать давление на международных лидеров и профильные организации типа ООН. Мол, только совместными усилиями можно заставить мир действовать.

Этот экоцид проблема не только Украины

Именно так, сказал Зеленский в своем обращении. Тонны загрязненной воды попадают в подземные воды, реки и в конце концов в Черное море. По прогнозам экспертов, вода сильно загрязниться не только у берегов Украины, но и у Румынии и даже Болгарии. Людей в опасных регионах призывают пить только бутилированную или кипяченую воду и такой же водой мыть овощи, фрукты и даже чистить зубы.