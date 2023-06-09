Скандальна екоактивістка Ґрета Тунберг нарешті висловила свою позицію щодо Каховської ГЕС

Херсон вже котрий день потопає у воді, через жахливу рукотворну трагедію, яку вчинили окупанти на Каховській ГЕС. На фоні останніх подій найбільше, що зараз дивує українців — це мовчання світових екоактивістів, міжнародних експертів, ООН та світової спільноти загалом. Таке враження, що дана катастрофа не достатньо масштабна для привернення їхньої уваги. І от, на третій день трагедії коли Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з деякими відомими активістами вони почали видавати перші реакції. Однією з таких виявилася й шведська екоактивістка Ґрета Тунберг, яка прославилася своєю прямолінійністю, скандальністю, та великим бажанням боротися за екологію задля зупинення глобального потепління.

Тунберг закликала світ покарати Росію за вчинене

Подібний пост дівчина виклала на своїй сторінці у Твіттер, де за нею слідкує майже 6 мільйонів користувачів.

“Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, від чого бракує слів, щоб їх описати. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини”, – написала Тунберг.

У пості активістка прикріпила відео з Каховської ГЕС, а також ретвітнула на свою сторінку відеозвернення Володимира Зеленського. Все це вже переглянуло більше ніж 5 мільйонів осіб, які у своїй більшості є представниками різних країн світу.

У своєму зверненні Зеленський закликав активістів чинити тиск на міжнародних лідерів та профільні організації, типу ООН. Мовляв, лише спільними зусиллями можна змусити світ діяти.

Цей екоцид не лише проблема України

Саме так, сказав Зеленський у своєму зверненні. Тонни забрудненої води потрапляють у підземні води, річки й зрештою в Чорне море. За прогнозами експертів, вода сильно забруднитися може не лише біля берегів України, а й коло Румунії й навіть Болгарії. Людей в небезпечних регіонах закликають пити лише бутильовану або кип’ячену воду і такою ж водою мити овочі, фрукти та навіть чистити зуби.