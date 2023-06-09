“Это ад”: украинцы рассказали о реальных условиях труда в Польше и о зарплате, которую получают

Очень многие украинцы сейчас находятся в Польше, где уже смогли трудоустроиться. Кроме беженцев, множество украинцев, в том числе из западных областей, продолжают, как и каждый год ездить в соседнюю страну на заработки. В этом году это в основном женщины, ведь для мужчин граница закрыта. То ли из-за большого количества наших соотечественников, которые там сейчас находятся, то ли из-за неумения последних правильно искать работу, но все больше людей жалуются на условия и зарплату. Говорят, что едут на одни договоренности, а получают совсем другое. Работать приходится по 12 часов в сутки, максимум за 30 000 гривен в месяц.

Подобным люди массово делятся в группах в социальных сетях

“В Польше нужно пахать по 12 часов, тогда заработаешь, а тяжело везде“, – пишет украинка.

Остальные ее охотно поддерживают, а еще предупреждают, что если есть возможность, то соглашаться только на официальное трудоустройство. К сожалению, те, что едут на сезонные работы, а сейчас это сбор ягод и овощей, в большинстве своем работают не официально, а соответственно и сталкиваются с разнообразными неприятными сюрпризами.

“Я работаю, очень тяжело, особенно первые недели, потому что работа очень быстрая и по 12 часов. Люди некоторые (украинцы со стажем) готовы загрызть, разные агентства по-разному платят: от 16.50 до 20 злотых в час, а работа у всех одинаковая “, – рассказывает другая украинка.

“Работала на складе Zara под Познанем, это ад“, — добавляет третья.

Наибольшие проблемы у тех, кто работает неофициально

По статистике, очень многие украинцы соглашаются на неофициальную работу: помогают в заведениях питания, моют посуду, собирают ту же клубнику. Именно подобные работники и попадают чаще всего в ситуации, когда работодатель предлагает один доход, а на практике выходит совсем другой. Эксперты советуют людям ехать с помощью проверенных компаний или к знакомым, которые могут посоветовать добросовестного работодателя.