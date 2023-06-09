Все денежные переводы украинцев проверят: какими будут последствия и чего ждать от НБУ

НБУ возвращает полноценные проверки финансовых учреждений. Операции, которые ранее игнорировались, теперь будут под тотальным контролем. Финмониторинг работать непрерывно, а банки будут отслеживать все подозрительные операции.

Часто предприниматели жалуются на безосновательную блокировку счетов. Владимир из Днепра зарегистрирован как ФЛП. Сначала у него просили подтверждения происхождения средств, а потом вовсе заблокировали счет. И это при том, что предприниматель предоставил годовую декларацию за год. Со стороны банка был только ответ, что ФЛП не прошел финмониторинг, поэтому сотрудничество с ним разорвано.

В первую очередь контроль за операциями осуществляют банки. Если это требование не осуществлять, то НБУ может штрафовать финучреждения.

Что касается самих правил финмониторинга, то их не меняли. Несколько дней назад Нацбанк разослал банкам письма с просьбой предоставлять полную информацию обо всех операциях украинцев. Однако потом это опровергли и объяснили, что простых украинцев, которые получают легальный доход это не касается. В то же время усиление контроля за банковскими счетами является одним из требований Международного валютного фонда.

Как происходит финансовый мониторинг

В целом каждый банк должен знать своего клиента. При открытии счета клиент должен заполнить анкету и указать свое имущественное положение – размер зарплаты, дополнительные доходы и прочее.

Затем привлекают риск-ориентированный подход. Поэтому обязательному финмониторингу подлежат следующие операции:

на сумму более 400 тысяч гривен, даже если она разбита на несколько платежей;

операции с публичными деятелями (депутаты, и чиновники все уровней);

физические лица предприниматели, которые получили этот статус за последние три месяца;

те, кто часто делает переводы за границей и/или обменивает банкноты.

Украинцы, которые получают на карточку доход от легальной предпринимательской деятельности или заработную плату могут не волноваться, а в отношении тех, кто получает средства и не платит налоги, то лучше легализовать свою деятельность, иначе можно получить огромный штраф за незаконное ведение предпринимательской деятельности.