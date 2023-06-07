Адвокаты объяснили, за какие переводы банки заблокируют счет, а налоговая оштрафует

Украинцев постоянно пугают финансовым мониторингом, что даже если перевод с карты на карту составляет более 5000 гривен — это причина для банка заблокировать счет. Вроде бы, таким образом, финансовые учреждения должны способствовать выведению бизнеса из тени. Мол, в Украине очень большой процент самозанятых, которые на регулярной основе занимаются определенным видом деятельности, получают стабильный доход, но не облагают его налогом. Адвокаты немного объяснили, кто действительно может попасть под проверки Налоговой службы, и кому действительно стоит беспокоиться.

Заблокировать счета могут только в двух случаях

Адвокат Дмитрий Тарановский отметил, что банки могут заблокировать счет, если сумма перевода превышает 400 тысяч гривен, или ее дробят на несколько частей.

“Закон «О легализации доходов, полученных преступным путем» давно действует. Действительно банк может заблокировать платеж, если его сумма превышает 400 тысяч гривен. Или в противном случае — если это сомнительная информация, когда сумма разбивается на несколько частей и осуществляются платежи. Чаще такие операции проводят государственные банки”, — говорит юрист.

Что касается Налоговой службы, то она имеет право вас побеспокоить также лишь в конкретных случаях.

«Для того чтобы раскрыть информацию для налоговой, чтобы она вас оштрафовала, нужно уголовное производство. И сумма неоплаченного налога должна составлять более 4 миллионов гривен», — подчеркнул Тарнавский.

То есть всё не так страшно, однако и сильно расслабляться не нужно. Блокировка может произойти и по другим причинам. На сайте Минфина украинцы часто жалуются, что банки блокируют их счета вроде бы за спонсирование терроризма, или при подозрении, что к карте получили доступ мошенники, хотя карточка была в пользовании только у ее владельца.

Также заблокировать счет могут за неуплаченные штрафы, алименты и даже коммуналку. Подобные полномочия исполнители получили в мае 2023 года. И если раньше блокировка происходила, если сумма долга превышала 100 000 гривен, то сейчас основанием могут стать даже 100 гривен.