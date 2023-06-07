Из чего на самом деле делают рыбные консервы в Украине и как купить качественную консервированную рыбу

В Украине производители консервов часто в банки с сардинами кладут сельдь, а балтийские шпроты делают из хамсы. В кильку же кладут тюльку, анчоусы или вообще отходы производства. И это еще не самое худшее, что могут подсунуть покупателям под видом дорогих консервов.

Рассказываем, из чего на самом деле делают рыбные консервы в Украине и как отличить качественный продукт.

Доктор биологических наук Леонид Воробей рассказал, что покупатели могут самостоятельно распознать, какую именно рыбу положили в банку.

В случае с сардинами, то следует понимать что это достаточно мелкая рыбка. Если в банке с надписью Сардины есть толстые куски рыбы, то на самом деле это сельдь. Кильку обычно заменяют любой мелкой рыбой – анчоусы, хамса, тюлька и так далее.

Но это наименьшая из проблем. На самом деле рыбные консервы часто настолько плохого качества, что их не едят даже животные, причем стоимость их выше среднего.

Например, в кольце попадается лучок в большом количестве. То есть производитель добавляет не только мелкую неизвестную рыбу, но и отходы производства. А зачем тратить средства на их утилизацию…

В сардинах все чаще вместо масла добавляют воду, а вместо кусков рыбы, что-то похожее на рыбный фарш. И это касается достаточно известных и популярных производителей. В то же время стоимость рыбных консервов нельзя назвать доступной, например, баночка сардин стоит около ста гривен.

Как проверить качество консервов

Мы советуем совсем отказаться от покупки рыбных консервов, если же очень хочется, лучше выбрать продукцию известных европейских брендов. В целом при покупке следует обратить внимание на следующее:

дату изготовления и сроки годности;

внешний вид банки, она должна быть ровной без царапин, вмятин или повреждений;

содержимое банки должно иметь приятный аромат и нормальную консистенцию, изменения цвета или запаха говорят о низком качестве;

на этикетке должна быть вся информация о составе и условиях хранения;

перед покупкой потрясите банку, если она звучит как пустая, то это свидетельствует о нарушении условий хранения, такую лучше не покупать.