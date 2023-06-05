У Київстар розповіли, чи можуть підключатись платні послуги автоматично, без відом абонента

Оператор мобільного зв’язку “Київстар” відповів на запит щодо можливості ініціювання платних послуг та списання коштів без відома клієнта.

Прес-служба компанії відповіла на коментар однієї з клієнток на сторінці у Facebook. Клієнтка висловила своє занепокоєння: “Дозвольте пояснити. До оператора неможливо додзвонитися, а чат-бот у Telegram не працює. Поясніть, будь ласка, чому активуються невідомі платні послуги і знімаються кошти?”.

У “Київстар” пояснили, що такі послуги не можуть активуватися автоматично. Компанія також уточнила, що списання коштів з конкретного номера “Київстар” відбувається на підставі даних про користування послугами мобільного зв’язку, які збираються з обладнання компанії та відповідно до умов тарифного плану або послуг, прив’язаних до номера.

Київстар також зазначив, що клієнти можуть відстежувати активовані послуги та списання коштів за допомогою додатку “Мій Київстар”.

Насамкінець, “Київстар” закликав користувача надати свій номер та деталі конкретної ситуації через приватні повідомлення для подальшого розслідування.