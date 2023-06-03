Теперь только через кассу: терминалы Приватбанка перешли в ограниченный режим работы

Наиболее популярный банк Украины — ПриватБанк с конца мая сообщил о приостановлении приема наличных средств в терминалах. Речь идет о приеме долларов и евро.

Эту неприятную новость сообщил пресс-секретарь финансовой организации Олег Серьга.

По его словам, было принято решение о прекращении таких транзакций. О возобновлении работы сервиса будет поставлено в известность отдельно, однако никакие термины не называют.

ПриватБанк советует всем своим клиентам обращаться в кассы отделений для проведения операций с валютой. Это при том, что раньше такие операции можно было совершать в терминалах.

По мнению экспертов, причина, по которой терминалы прекратили прием валюты – это проблема старых купюр.

Следует отметить, что украинские банки и пункты обмена валют имеют право отказать гражданам в обмене наличной валюты, если на купюре есть признаки износа, пометки, штампы или другие повреждения.

С начала военного положения такие деньги часто не принимают в большинстве обменных пунктов, а также в коммерческих и государственных банках.

Если банкнота не находится в идеальном состоянии, независимо от года выпуска, то при желании клиента ее могут обменять на пригодную к использованию. Однако в этом случае придется заплатить комиссию, размер которой зависит от степени повреждений купюры, комиссия за такой обмен может составлять от 5 до 80%. При таком обмене придется ждать несколько месяцев, ведь поврежденную банкноту отправляют в страну-происхождения для обмена. Более быстрый вариант – обратиться к частным лицам, занимающимся обменом. Они предложат обменять поврежденные деньги сразу, без необходимости ждать, но комиссия в таком случае будет несколько выше.

Напомним, что эксперты прогнозируют стабильный курс доллара на июнь и на все лето в целом, курс будет сохраняться примерно на том же уровне, что и сейчас, с возможными колебаниями на гривну в обе стороны.