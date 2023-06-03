Часть пенсионеров может не платить за коммуналку: названы условия

В Украине часть пенсионеров могут освободить от оплаты коммунальных услуг. Всю стоимость коммунальных услуг они могут компенсировать из государственного бюджета.

Издание “На пенсии” разъяснило, что речь идет о пенсионерах, работавших педагогами, медиками, фармацевтическими работниками, а также теми, кто работал в библиотеке и в сфере защиты растений в сельской местности. При этом есть одно важное условие – ежемесячный доход такого пенсионера не должен превышать 3760 гривен.

То есть если пенсия небольшая, то есть право на получение льгот на оплату коммунальных услуг. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд за назначением жилищной субсидии.

Льготы назначаются на двенадцать месяцев с месяца, когда такое право возникает и распространяется на оплату: жилья (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений, придомовых территорий), управление многоквартирным домом, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов, топлива и сжиженного газа.

Средняя пенсия в Украине по последним данным составляет 5238 гривен. Средний размер пенсии по возрасту (без учета пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых по специальным законам) составляет 5144 гривен.

Отметим, что в июне украинцев повысили пенсионные выплаты тем украинцам, которые продолжают работать несмотря на то, что они вышли на пенсию. По закону эта категория пенсионеров имеет право на перерасчет пенсий раз в два года с учетом нового показателя стажа.

Напомним, что часть 60-летних пенсионеров не смогут вовремя получить пенсии из-за повышения пенсионного возраста. Им придется либо продолжать работать, либо покупать стаж. В то же время, украинцы могут добровольно согласиться выйти на пенсию только в 65,7 года, в таком случае они получат приличную прибавку к пенсии. Ее будут рассчитывать по количеству месяцев отсрочки. Это неплохое решение для тех, у кого неплохая зарплата.