Будуть шалені штрафи: газові лічильники українців масово перевірять найближчим часом

В Україні відновили перевірку всіх лічильників. Протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону надавачі послуг повинні перевірити прилади обліку (ця процедура зазвичай здійснюється раз на чотири роки). Якщо під час перевірки буде виявлено пошкодження лічильника, то суму в платіжці можуть перерахувати та нарахувати чималий борг.

Про це розповів голова правління Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами ті, чий лічильник не пройде перевірку, комуналку перерахують за нормативним споживанням, а не за показниками лічильника. При цьому найчастіше ці нормативи набагато вищі за реально спожитий обсяг газу.

В Україні подібні випадки не є поодинокими Під час перевірки на лічильниках знаходили пошкодження і вимагали від споживача доплатити десятки тисяч гривень.

Для прикладу, Криничанський районний суд Дніпропетровської області зобов’язав місцевого жителя сплатити за газ донараховані кошти у розмірі 17 900 гривень. Під час перевірки лічильника комунальними знайшли пошкодження механічного характеру, що з великою імовірністю вказувало на те, що до цього причетний власник. Тож було прийнято рішення донарахувати відповідні суми у платіжки.

Про це йде мова в рішенні суду за справою №178/1960/22. “Дніпропетровськгаз” отримав від свого клієнта 15 419 гривень решту суми (2481 гривню) склали витрати на судовий збір.

Перевірку можна пройти без необхідності здавати лічильник до спеціальної організації Це потрібно робити лише в тому разі, якщо при огляді приладу є помітні пошкодження.

Водночас приблизно раз на десять років всі лічильники проходять спеціальну перевірку. Для цього представники комунальної служби знімають лічильники та віддають на перевірку до спеціальних організацій. Так прилад перевіряють на працездатність та виявляють пошкодження чи інші характерні ознаки несанкціонованого втручання.

Нагадаємо, що з першого червня в Україні зросла вартість електроенергії до 2,64 кВт-год.