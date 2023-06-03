Будут огромные штрафы: газовые счетчики украинцев массово проверят в ближайшее время

В Украине возобновлена ​​проверка всех счетчиков. В течение трех месяцев после завершения отопительного сезона поставщики услуг должны проверить приборы учета (эта процедура обычно осуществляется раз в четыре года). Если во время проверки будут обнаружены повреждения счетчика, то сумму в платежке могут перечислить и начислить долг.

Об этом рассказал глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, те, чей счетчик не пройдет проверку, коммуналку перечислят по нормативному потреблению, а не по показателям счетчика. При этом чаще всего эти нормативы намного выше реально потребленного объема газа.

В Украине подобные случаи не единичны Во время проверки на счетчиках находили повреждения и требовали от потребителя доплатить десятки тысяч гривен.

К примеру, Криничанский районный суд Днепропетровской области обязал местного жителя оплатить газ доначисленные средства в размере 17 900 гривен. Во время проверки счетчика коммунальными были обнаружены повреждения механического характера, что с большой вероятностью указывало на то, что к этому причастен владелец. Так что было принято решение доначислить соответствующие суммы в платежки.

Об этом говорится в решении суда по делу №178/1960/22. “Днепропетровскгаз” получил от своего клиента 15 419 гривен оставшиеся суммы (2481 гривну) составили расходы на судебный сбор.

Проверку можно пройти без необходимости сдавать счетчик в специальную организацию. Это нужно делать только в том случае, если при осмотре прибора есть заметные повреждения.

Приблизительно раз в десять лет все счетчики проходят специальную проверку. Для этого представители коммунальной службы снимают счетчики и отдают на проверку специальным организациям. Так устройство проверяют на работоспособность и выявляют повреждения или другие характерные признаки несанкционированного вмешательства.

Отметим, что с первого июня стоимость электроэнергии в Украине вырастет до 2,64 гривны за кВт-час.