Замечательная новость: McDonald’s открывается еще в двух городах Украины

В компании отмечают, что в случае повышенного спроса в первые дни работы заведения будут принимать ограниченное количество посетителей. Первое время после открытия гостям будет доступно сокращенное меню с постепенным его расширением.

Вчера, 1 июня, популярная сеть быстрого питания МакДональдз возобновила работу ресторанов в Чернигове и Кривом Роге. В обоих случаях заведения расположены в центральных районах городов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Заведение в Чернигове будет работать с семи утра до десяти вечера, в Кривом Роге — с семи утра до девяти вечера. Оба ресторана будут строго соблюдать правила безопасности. Поэтому в случае объявления воздушной тревоги команда завершит все процессы, выдаст все оплаченные заказы и закроет заведение, чтобы все работники и гости могли пойти к укрытию.

Если в первые дни после открытия будет наблюдаться повышенный спрос, то заведение ограничит количество посетителей. Заказы по-прежнему можно сделать на кассе или у терминала самообслуживания, а также на Макдрайве.

В открытых заведениях для начала будет действовать сокращенное меню, его постепенно будут расширять по мере возобновления цепочек поставки и наращивать объемы складов.

Отметим, что ранее свою работу уже успели возобновить 89 заведений в разных городах Украины. С последнего 16 мая сеть МакДональдз возобновила работу двух заведений в Полтаве и Кременчуге Полтавской области.

Также следует сказать, что еще в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов McDonald’s прекратил работу в Украине из-за реальной угрозы жизни и здоровью работников и гостей заведения. Но как только ситуация стабилизировалась, заведения быстрого питания начали возобновлять работу по всей Украине. Этот процесс продолжается до сих пор. В общем, это отличная новость, ведь возобновление работы McDonald’s — это символ восстановления экономики Украины. Пусть это медленно, но бизнес возлагается на Вооруженные силы Украины и продолжает работать ради будущего.