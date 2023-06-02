Чудова новина: McDonald’s відкривається ще у двох містах України

В компанії зазначають, що у разі підвищеного попиту в перші дні роботи заклади будуть приймати обмежену кількість відвідувачів. В перший час після відкриття гостям буде доступне скорочене меню з поступовим його розширенням.

Вчора, 1 червня популярна мережа швидкого харчування МакДональдз відновила роботу ресторанів в Чернігові та Кривому Розі. В обох випадках заклади розташовані в центральних районах міст. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Заклад в Чернігові працюватиме з сьомої ранку до десятої вечора, в Кривому розі — з сьомої ранку до дев’ятої вечора. Обидва ресторани будуть суворо дотримувати правил безпеки. Тож у випадку оголошення повітряної тривоги команда завершить всі процеси, видасть всі оплачені замовлення та закриє заклад, щоб всі працівники та гості мали можливість піти до укриття.

Якщо в перші дні після відкриття буде спостерігатися підвищений попит, то заклад обмежить кількість відвідувачів. Замовлення як і раніше можна зробити на касі або в термінала самообслуговування, а також на МакДрайві.

У відкритих закладах для початку діятиме скорочено меню, його поступово будуть розширяти в міру відновлення ланцюжків постачання та нарощуватимуть обсяги складів.

Зазначимо, що раніше свою роботу вже стигли відновити 89 закладів в різних містах України. Із останнього 16 травня мережа МакДональдз відновила роботу двох закладів в Полтаві та місті Кременчук Полтавської області.

Також слід сказати, що ще початку повномасштабного вторгнення російських окупантів McDonald’s припинив роботу в Україні через реальну загрозу життю та здоров’ю працівників та гостей закладу. Але як тільки ситуація стабілізувалася заклади швидкого харчування почали відновлювати роботу по всій Україні. Цей процес триває і досі. Загалом це чудова новина, адже відновлення роботи McDonald’s — це символ відновлення економіки України. Нехай це і повільно, але бізнес покладається на Збройні сили України та продовжує працювати заради майбутнього.