Эксперты сказали, какая техника потребляет наибольше электроэнергии: с новым тарифом это актуально

В Украине повысили тариф на электроэнергию. Дискуссии продолжались несколько месяцев и вот с 1 июня по 31 декабря 2023 года украинцы будут платить не 1,44 грн. за киловатт, а 2,64 грн. Эксперты говорят, что это не конец, ведь реальная цена света примерно 6 гривен. То есть, именно столько желательно, чтобы платили украинцы, чтобы света хватило на всех, и еще осталось на восстановление поврежденной инфраструктуры. Тарифы будут постепенно еще расти, а украинцам уже нужно думать, как можно сэкономить на электроэнергии. Специалисты советуют начать с электроприборов, которые точно есть у каждого дома. Что больше всего “пожирает” ток? Что потребляет энергию, даже если не работает? Рассказываем.

Какие приборы больше всего потребляют электроэнергию

Конечно, некоторые из них невозможно отключить, как холодильник, который кстати лидер в этом списке, или морозильная камера, что на втором месте.

На третьем и последующих местах разместились телевизор, аудиосистема, игровая приставка и компьютер. Отметим, что телевизоры со светодиодной технологией потребляют на 25% меньше энергии, чем LCD, и на 40% меньше, чем плазменные ТВ.

Что касается устройств, которые потребляют энергию даже если не работают, но включены в розетку, то это стиральные машинки, бойлеры, посудомоечные машинки, а также зарядные устройства. Если вы примете за привычку вынимать все это из розеток когда не пользуетесь, то немного сможете сэкономить.

Для лиц с низким доходом остаются субсидии и льготы

Для тех, кто получал субсидию и льготы, не стоит беспокоиться. Их перечислят, и они будут покрывать новый тариф. А вот те люди, у которых достаточный доход для того, чтобы оплачивать коммуналку самостоятельно, почувствуют изменения. Среднестатистическая семья будет платить ежемесячно примерно на 300 гривен больше, чем раньше.