Експерти сказали, яка техніка споживає найбільше електроенергії: з новим тарифом це актуально

В Україні таки підвищили тариф на електроенергію. Дискусії тривали кілька місяців і от з 1 червня до 31 грудня 2023 року українці платитимуть не 1,44 за кіловат, а 2,64 грн. Експерти кажуть, що це не кінець, адже реальна ціна світла приблизно 6 гривень. Тобто саме стільки бажано, щоб платили українці, аби світла вистачило на всіх, і ще залишилось на відновлення пошкодженої інфраструктури. Тарифи поступово будуть ще рости, а українцям вже потрібно думати, як можна зекономити на електроенергії. Фахівці радять почати з електроприладів, які точно є в кожного вдома. Що найбільше “їсть” струм? Що споживає енергію навіть якщо не працює? Розповідаємо.

Які прилади найбільше споживають електроенергію

Звісно, деякі з них неможливо відключити, як от холодильник, який до речі лідер в цьому списку, чи морозильна камера, яка на другому місці.

На третьому і подальшому місцях розташувалися телевізор, аудіосистема, ігрова приставка та комп’ютер. Зазначимо, що телевізори зі світлодіодною технологією споживають на 25% менше енергії, ніж LCD, і аж на 40% менше ніж плазмові.



Стосовно пристроїв, які споживають енергію навіть якщо не працюють, але включені у розетку, то це пральні машинки, бойлери, посудомийні машинки, і навіть зарядні пристрої. Якщо ви візьмете за звичку виймати все це з розеток коли не користуєтесь, то трохи зможете зекономити.

Для осіб з низьким доходом залишаються субсидії та пільги

Для тих, хто отримував субсидію та пільги, не варто хвилюватися. Їх перерахують і вони покриватимуть новий тариф. А от ті люди в яких достатній дохід для того, щоб оплачувати комуналку самостійно, відчують зміни. Середньостатистична сім’я платитиме щомісяця приблизно на 300 гривень більше ніж раніше.