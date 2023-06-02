С 1 июня ряд военнообязанных получил право на полугодовую отсрочку от мобилизации

Мобилизация продолжается, однако, несмотря на нехватку квалифицированных и обученных бойцов на фронте, есть еще и нехватка квалифицированных работников на критически важных для экономики предприятиях. Именно поэтому в мае были приняты поправки в закон о бронировании военнообязанных. Во-первых, расширен список специалистов, которые могут получить броню. Расширен список компаний, которые могут эту броню оформить. И что самое главное – сокращены сроки оформления брони. Если раньше эта процедура могла длиться несколько месяцев и закончиться безуспешно, то сейчас правительство выделило на все не более 25 дней.

Все регулируется на законодательном уровне

Детальнее обо всех поправках можно прочитать в Постановлении КМУ № 76 “Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время”.

В частности, речь идет о том, что теперь гораздо больше украинцев могут получить броню, ведь государство увеличило количество предприятий, которые могут ее оформить.

Что касается процесса утверждения брони, то на все теперь выдается следующее количество дней:

5 дней для того, чтобы органы государственной власти подали списки на утверждение.

10 дней на то, чтобы структуры, получившие эти списки, могли их пересмотреть и отправить в Министерство экономики.

5 дней на то, что Министерство экономики утвердило полученные списки.

5 дней для того, чтобы центры комплектования и социальной поддержки причислили всех забронированных лиц к специальному военному учету.

То есть в сумме выходит максимум 25 дней, а значит, процесс значительно ускорится.

Есть и другие изменения по мобилизации

Относительно бронирования – это хорошая новость. Но есть и не очень хорошие. В частности, с 1 июня под мобилизацию подпадает большее количество населения. Это и ограниченно пригодны в военное время, и владельцы так называемого “белого билета”, и лица, которые в свое время совсем были сняты с военного учета. Все они при получении повестки должны явиться в ТЦК и пройти медосмотр, а дальше ждать решения комиссии.