Электричество все же отключат: аналитики рассказали детали

В Украине уже в этом лате снова начнут выключать электроэнергию. Вероятно, эти отключения придутся на июль-август.

Сейчас в энергосистеме есть значительная нехватка мощности в пиковые часы, поэтому в июле-августе электроэнергию могут снова выключать. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона.

По его словам, именно бизнес ограничат в снабжении электричеством, в таком случае будет два варианта: импорт в Европу или остановка работы. При этом европейское электричество дороже в 2-2,5 раза, чем в Украине.

Ранее сообщалось, что украинцы призывают экономить электроэнергию в вечернее время. Дело в том, что в энергосистеме гораздо меньше активных энергоблоков из-за необходимости ремонта атомных энергоблоков и тепловых электростанций.

Украинцев просят помочь, поэтому стоит экономить электроэнергию в вечернее время, особенно с семи вечера до десяти вечера. Это в очередной раз отмечает прессслужба Укрэнерго. Там советуют перенести использование мощной техники с вечерних часов в день или ночь. Это поможет сбалансировать энергосистему во время вечернего пика потребления.

Также ранее сообщалось, что летний пик потребления электроэнергии в Украине будет связан с большими рисками. Причина – серьезные ремонты инфраструктуры, которые в определенные периоды будут совпадать с повышенным сезонным потреблением. В таком случае энергетики будут вынуждены отключать электроэнергию для балансировки энергосистемы. При этом уже с 1 июня стоимость электроснабжения вырастет до 2,64 гривны за кВт-ч. Ранее стоимость электроснабжения зависела от объема потребленной электроэнергии, тариф был на уровне 1,44 при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 гривны при потреблении более 250 кВт в час. Это решение уже утвердили в Кабинете Министров Украины. Такое решение является вынужденным шагом, ведь денежная помощь от стран Европы не способна покрыть все расходы по восстановлению поврежденных объектов энергетической инфраструктуры, которые атаковали российские оккупанты всю зиму.