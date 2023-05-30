Жизнь перевернется с ног на голову: кому “клубничный” месяц принесет изменения

Полнолуние 4 июня астрологи называют “клубничным”. Это звучит банально, но свое название он получил в честь созревания первой летней клубники.
По словам астролога Кайла Томаса, полнолуние будет в знаке Стрельца. Небесные транзиты с одной стороны придадут смелости и энергии для воплощения мечтаний, а с другой вызовут чувство одиночества и вины.
Овен
Представители знака готовы открыть новые горизонты. Овны будут готовы к новым путешествиям может ожидать путешествие или даже переезд в новую страну.
Телец
Тельцы с головой уйдут в личную жизнь. В начале июня следует обратить внимание на решение финансовых вопросов. Есть большая вероятность бонусов и инвестиций.
Близнецы
Есть два варианта развития событий: Полнолуние или сблизит вас с партнером или заставит разорвать отношения. В любом случае, июнь будет очень насыщенным в плане личной жизни.
Рак
Лето будет насыщенным. Следует найти баланс между работой и личной жизнью. Кроме того, астролог советует обратить внимание на проблемы со здоровьем.
Лев
Этот период будет временем романтики, любви и творчества. Есть шансы встретить близкого человека. Следует задуматься о пополнении семьи.
Дева
Представителей знака ждут неповторимые эмоции. Клубничная луна может подарить романтическое настроение. Но с большой вероятностью кому-нибудь из близких понадобится ваша помощь и поддержка.
Весы
Весы будут ждать очень насыщенный период, полный идей и планов. Есть большая вероятность подписать важный договор в рекламной, социальной или писательской деятельности.
Скорпион
Во время полнолуния на уме будут только деньги. Скорпионам следует сделать все. Чтобы пополнить кошелек и банковский счёт. Это заставит представителей знака балансировать ваши ресурсы и подумать о перспективах.
Стрелец
Представители знака будут в центре внимания. Самое время наслаждаться достижениями. Руководство оценит усилия, приложенные полгода назад.
Козерог
Представителям знака следует найти время на себя и расслабиться. Если Козероге будут игнорировать необходимость отдыха, это может спровоцировать проблемы в личной жизни.
Водолей
Настало время знакомств и отдыха. Водолея стоит весело проводить время с друзьями и хотя бы на короткое время забыть о трудностях.
Рыбы
Рыбы будут готовы достичь вершин в карьере Этот месяц будет очень успешным и радостным. Также есть шансы найти вторую половину.
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