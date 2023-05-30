Життя перевернеться з ніг на голову: кому “полуничний” місяць принесе зміни

Повний місяць 4 червня астрологи називають “полуничним”. Це звучить банально, але свою назву він отримав на честь дозрівання першої літньої полуниці.

За словами астролога Кайла Томаса, повний місяць буде в знаку Стрільця. Небесні транзити з одного боку додадуть сміливості та енергії для втілення мрій, а з іншого — викличуть почуття самотності та вини.

Овен

Представники знаку готові до відкриття нових горизонтів. Овни будуть готові до нових подорожей може очікувати подорож чи навіть переїзд в нову країну.

Телець

Тельці з головою поринуть в особисте життя. На початку червня варто звернути увагу на розв’язання фінансових питань. Є велика імовірність бонусів та інвестицій.

Близнюки

Є два варіанти розвитку подій: Повний місяць або зблизить вас з партнером або змусить розірвати стосунки. В будь-якому разі червень буде дуже насиченим в плані особистого життя.

Рак

Літо буде насичене. Варто знайти баланс між роботою та особистим життям. Крім того астролог радить звернути увагу на проблеми зі здоров’ям.

Лев

Цей період буде часом романтики, любові та творчості. Є шанси зустріти близьку людину. Варто задуматися про поповнення сім’ї.

Діва

Представників знаку чекають неповторні емоції. Полуничний місяць може подарувати романтичний настрій. Але з великою ймовірністю комусь із близьких знадобиться ваша допомога та підтримка.

Терези

Терези будуть очікувати дуже насичений період, повний ідей та планів. Є велика ймовірність підписати важливий договір в рекламній, соціальній або письменницький діяльності.

Скорпіон

В час повного місяця на думці будуть лише гроші. Скорпіонам варто зробити все. Щоб поповнити гаманець та банківський рахунок. Це змусить представників знаку балансувати ваші ресурси та подумати про перспективи.

Стрілець

Представники знаку будуть в центрі уваги. Саме час насолоджувати досягненнями. Керівництво оцінить зусилля, котрі були прикладені пів року тому.

Козоріг

Представникам знаку варто знайти час на себе та розслабитися. Якщо Козороги будуть ігнорувати необхідність відпочинку, то це може спровокувати проблеми в особистому житті.

Водолій

Настав час знайомств та відпочинку. Водолія варто весело проводити час з друзями та хоча б на короткий час забути про труднощі.

Риби

Риби будуть готові досягнути вершин в кар’єрі Цей місяць буде дуже успішним та радісним. Також є шанси знайти другу половину.