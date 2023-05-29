В Украине перестали принимать некоторые виды долларовых купюр: в НБУ объяснили, что делать

Во время войны многие валютные операции приостановлены. В частности, в банках невозможно купить доллары. Вернее можно, но только с помощью различных схем, например, поставив их сначала на депозит. Как результат, во время войны почти все украинцы пользуются услугами обменников или в крайнем случае меняйл, работающих на так называемом “черном рынке”. Но и те и другие начали отказываться принимать некоторые долларовые купюры. Например, выпущенные до 1996 года. Или те, у которых есть даже несущественные повреждения, считаются слишком изношенными или имеют пятна. В НБУ рассказали, как поступать в таких ситуациях.

Есть определенные правила, когда купюру действительно могут не принять

“В Национальный банк Украины поступают многочисленные запросы и жалобы от граждан по поводу отказа банков в приеме для осуществления валютно-обменных операций изношенных и поврежденных банкнот иностранных валют“, — отмечают в инструкции НБУ.

Если купюра разорвана, порвана в нескольких местах, имеет пятна от краски или слишком изношена ее действительно не примут. В таком случае вы имеете право обратиться в банковское отделение и воспользоваться услугой инкассо. Это означает, что ваши купюры отправят заграницу в тот банк, который их выпускал и обменяют на новые. Услуга платная. С вас могут взыскать даже 50% от номинала купюры.

Цена услуги зависит от степени поврежденности банкноты и составляет от 5 до 50%. Эта услуга в большинстве своем пользуется спросом среди людей, деньги которых пострадали во время затопления или пожара.

Какие купюры должны принимать?

Каждый обменник работает не только по правилам НБУ, но и по собственным правилам, прописанным в регламенте компании. Однако НБУ отмечает, что действительными считаются доллары любого года выпуска и выпущенные до 1996 года. Просто у них немного другой дизайн и кассирам иногда сложно идентифицировать их подлинность.

Также должны принять купюры с небольшими потертостями, маленькими надписями (до 2 сантиметров), максимум с тремя пятнышками и с одним проколом.