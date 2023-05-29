В Україні припинили приймати деякі види доларових купюр: в НБУ пояснили, що робити

Під час війни багато валютних операцій призупинено. Зокрема в банках неможливо купити долари. Вірніше можна, але лише за допомогою різноманітних схем, наприклад поставивши їх спочатку на депозит. Як результат, під час війни майже всі українці користуються послугами обмінників, або в крайньому випадку міняйлів, що працюють на так званому “чорному ринку”. Але і одні й інші почали відмовлятися приймати деякі доларові купюри. Наприклад, ті що випущені до 1996 року. Або ті, які мають навіть несуттєві пошкодження, вважаються зношеними чи мають плями. В НБУ розповіли, як діяти в таких ситуаціях.

Є певні правила, коли купюру дійсно можуть не прийняти

“До Національного банку України надходять численні запити та скарги від громадян щодо відмови банків у прийомі для здійснення валютно-обмінних операцій зношених та пошкоджених банкнот іноземних валют“, – зазначають в інструкції НБУ.

Якщо купюра розірвана, порвана у кількох місцях, має плями від фарби чи є надто зношеною її дійсно не приймуть. В такому випадку ви маєте право звернутися до банківського відділення і скористуватися послугою інкасо. Це означає, що ваші купюри відправлять за кордон у той банк, який їх випускав і там обміняють на нові. Послуга платна. З вас можуть стягнути навіть 50% від номіналу купюри. Ціна послуги залежить від ступеня пошкодженості банкноти й становить від 5% до 50%. Ця послуга здебільшого користується попитом серед людей, гроші яких постраждали під час затоплення чи пожежі.

Які купюри повинні приймати?

Кожен обмінник працює не лише за правилами НБУ, а й за власними правилами, які прописані у регламенті компанії. Однак, НБУ зазначає, що дійсними вважаються долари будь-якого року випуску, і ті що випущені до 1996 року. Просто вони мають трохи інший дизайн і касирам інколи складно ідентифікувати їхню справжність.

Також, мають прийняти купюри з невеликими потертостями, маленькими надписами (до 2 сантиметрів), з максимум трьома плямками та з одним проколом.