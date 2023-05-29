Денег хватит не всем: в Пенсионном фонде объяснили массовые отказы

В мае на финансирование субсидий и льгот было направлено всего 2,3 миллиарда гривен, что значительно меньше, чем в апреле. В Пенсионном фонде это объясняют окончание отопительного сезона.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 25 мая завершил финансирование пенсий, субсидий и других разновидностей социальных выплат за апрель. Об этом сообщили в пресс-центре Пенсионного фонда Украины.

Таким образом, на пенсии было направлено 57 миллиардов гривен, в том числе 10 миллиардов гривен через акционерное общество “Укрпочта” и 47 миллиардов гривен через уполномоченные банки. Общая сумма за месяц почти не изменилась. Для сравнения в апреле на выплату пенсий и других социальных выплат было направлено 57,1 миллиарда гривен.

В то же время, расходы на жилищные субсидии и льготы сократились на 2,3 миллиарда гривен. В Пенсионном фонде это объясняют окончание отопительного сезона. По состоянию на май было направлено всего 3,1 миллиарда гривен, в то время как в апреле эта сумма достигала 4,3 миллиарда гривен.

Страховые выплаты в этом месяце составили 2,2 миллиарда гривен, из них 1,2 миллиарда – это выплата больничных. Месяц назад на эти цели направляли 2,3, включая 1,3 миллиарда гривен на выплаты больничных.

Напомним, что недавно Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средних заработных платах в Украине для начисления пенсий в 2023 году. В марте сумма выросла до 13 423 гривен.

Отметим, что с 1 июня часть украинцев получат надбавки к пенсии. Речь идет о работающих пенсионерах. При условии, что такая категория пенсионеров наработала два дополнительных года стажа, она получит надбавку. Ранее юристы объясняли, что можно существенно увеличить свою пенсию, если добровольно увеличить пенсионный возраст до 65 лет и 7 месяцев. За каждый месяц отсрочки будет начислен определенный процент надбавки. Для этого следует обратиться в пенсионный фонд.