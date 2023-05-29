Исторический рекорд: в Украине стремительно взлетела цена на популярный овощ

Аналитики прогнозируют, что цены на популярный овощ могут стабилизироваться в ближайшие недели. Как только на рынок поступит качественная продукция нового урожая, цены потихоньку поползут вниз.

Сейчас оптовая цена лука в Украине достигла исторического рекорда – 48 гривен или 1,31 доллара за килограмм. Это больше предыдущего довоенного рекорда, когда лук в мае 2019 года стоил 33 гривны за килограмм. Однако уже в ближайшие недели цены начнут снижаться.

Как объясняет эксперт независимой аналитической компании АПК-Информ: овощи и фрукты Евгений Кузин, сейчас в Украине местного лука почти не осталось. Импорт из стран ЕС урожая 2022 года по цене 1,20-1,40 доллара за килограмм этой недели выросли. Отсюда и безумный рост цен.

Если говорить об Украине, то главная причина значительного удорожания — уничтожение в результате вторжения российских оккупантов в юг Украины, где было немало малых и средних фермеров, специализировавшихся на выращивании овощей, включая лук.

При этом на рынке постепенно появляется лук нового урожая, который стоит несколько дешевле. При этом спрос на молодой лук не слишком велик.

В то же время, массовый импорт из стран Центральной Азии, где есть избыток этого овоща, не осуществляется из-за высокой стоимости логистики. Однако в ближайшее время начнутся поставки лука из Турции.

Специалисты предполагают, что ситуация на рынке улучшится после 15 июня, когда в южных регионах Украины и Молдове начнут убирать урожай раннего лука.

Напомним, ранее аналитики прогнозировали, что ситуация на рынке фруктов и ягод в Украине в 2023 году будет не самой благоприятной. Ожидается, что цены на клубнику и персики будут достаточно высокими, а вот поближе к осени можно будет наслаждаться относительно дешевыми арбузами. В целом основная причина подорожания — нападение на Украину российских оккупантов.