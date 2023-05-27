В Дии появилась очередная инновационная услуга, но воспользоваться ею могут еще не все украинцы

Приложение “Дия” уже несколько лет радует украинцев тем, что очень много услуг теперь можно получить обойдя бюрократию. В Дии оформляют разнообразные справки, открывают ФЛП, шерят автомобили, платят штрафы и т.д. И вот, снова новая и можно сказать инновационная услуга. В Дии можно зарегистрировать собственную недвижимость: дом, квартиру, или даже гараж. Больше не нужно стоять в очереди в десятки кабинетов, и сталкиваться с бюрократией. Всего несколько кликов и все готово.

Услуга пока доступна не всем

Данная информация пока касается жителей Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей, а также жителей города Луцк.

Данная регистрация полезна тем, что так вы на 100% защищаете свою недвижимость от аферистов. Как только данные попадают в электронный реестр, больше никто не сможет подделать какие-то документы, чтобы незаконно отчуждать ваше имущество.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизироваться в “Дии”, затем нажать кнопки “Услуги” – “Земля, строительство, недвижимость” – “Государственная регистрация прав на недвижимое имущество” – “Подать заявление”. Затем тщательно перечитать и заполнить информацию, которую требует система. Прикрепить скан-копии документов и подписать все электронной подписью. Подпись можно сгенерировать в Дии, или в мобильном банкинге, например, в Приват24.

К слову, для того, чтобы получить средства по программе еВосстановление, также нужно регистрировать недвижимость в Дии.

Восстановление можно оформить в нескольких банках

Карты для компенсации за разрушенное жилье можно оформить в нескольких банках. Среди них как крупнейшие и известные в Украине, так и несколько менее популярных. Карточку оформлять следует обязательно, потому что тратить деньги можно будет только безналичным способом. И только в магазинах партнерах программы. Это преимущественно строительные, мебельные магазины и т.п.