Части украинцев сильно облегчат жизнь, однако это коснется не всех

Для части украинцев в ближайшее время могут ввести облегченные условия погашения кредитов. Однако изменения коснутся не всех, а только две категории внутренне перемещенных лиц, принадлежащих к уязвимым категориям населения и жителям территорий, наиболее пострадавших от боевых действий в результате полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Речь идет об обязательной реструктуризации долгов. реструктуризацию хотят ввести во время действия военного положения и еще на 30 дней после него. Также предполагается списание штрафов и пеней по потребительским кредитам.

Клиент банка, претендующий на реструктуризацию долга, должен соответствовать хотя бы одному из следующих параметров:

единственным доходам семьи должна быть только социальная помощь или пенсия;

потребитель кредита это отец или мать многодетной семьи, получающей субсидии на оплату коммунальных услуг;

в состав семьи входит лицо с инвалидностью, полученной в результате войны, при этом общий доход всех членов семьи не превышает две минимальные заработные платы, то есть 13 400 гривен.

В первом в чтении законопроект №9051 был принят. Скорее всего, законопроект поддержат и во втором чтении. Тогда останется подождать, пока необходимые подписи поставит председатель Верховной Рады и президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время украинцев недовольны ограничениями, ведь многие вынуждены платить кредит за жилье, которого фактически уже не существует, и далеко не все подпадают под вышеперечисленные категории. Однако этот первый шаг поможет самым уязвимым категориям населения, ведь у многих людей нет возможности платить по кредитам, а пеня и штрафы продолжают начисляться. При этом каждая ситуация рассматривается отдельно, так что в случае если жилье повреждено или тем более уничтожено, или у лица просто нет возможности продолжать платить кредит, следует обращаться в банк и пытаться найти способ отсрочить или реструктуризировать долг.