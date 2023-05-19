Пенсии получат не все? Доходы Пенсионного фонда разно уменьшились

В Украине заметно сократили денежные поступления в Пенсионный фонд. По состоянию на апрель ПФУ недополучил почти четыре миллиарда гривен. В то же время, украинцев успокаивают, дефицит средств не должен повлиять на графики выплаты пенсий и субсидий, ведь ПФУ удалось сформировать некоторый запас за предыдущие месяцы.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады народный депутат Даниил Гетьманцев. По его подсчетам, за первые четыре месяца 2023 года доходы Пенсионного фонда выросли на 21,7%, это если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, когда страна испытывала шок от войны.

Несмотря на проседание в апреле, в целом с января по апрель 2023 план по доходам Пенсионного фонда Украины удалось перевыполнить на 14,2 миллиарда гривен. По словам Гетманцева, финансовое состояние Пенсионного фонда позволяет в полной мере выполнять все обязательства по выплате пенсий, страховых платежей, а также субсидий.

Общий доход Пенсионного фонда Украины за четыре месяца 2023 составит 249,5 миллиарда гривен. Эта сумма состоит из нескольких частей:

собственные доходы фонда, то есть уплаченный гражданами единый социальный взнос, а это 138,4 миллиарда гривен;

дотации из государственного бюджета на выплату пенсий, это 82,9 миллиарда гривен, это на 42,4; больше, чем за такой же период 2022;

средства на выплату субсидий для оплаты коммунальных услуг – 19,7 миллиарда гривен;

средства на общеобязательное государственное социальное страхование – 8,45 миллиарда гривен

Собственные средства, которые являются основой пенсионного фонда, вероятно будут расти. Дело в том, что значительным источником поступления ЕСВ являются зарплаты военных, а фонд оплаты труда планирует увеличивать. В то же время, на доходы ПФ положительно влияет восстановление рынка труда, ведь если судить по количеству вакансий на популярных сайтах объявлений, то рынок труда почти вернулся на довоенный уровень. Пусть и медленно, но экономика страны постепенно восстанавливается.