Пенсії отримають не всі? Доходи Пенсійного фонду різно зменшилися

В Україні помітно скоротили грошові надходження до Пенсійного фонду. Станом на квітень ПФУ недоотримав майже чотири мільярди гривень. Водночас українців заспокоюють, дефіцит коштів не повинен вплинути на графіки виплати пенсій та субсидій, адже ПФУ вдалося сформувати деякий запас за попередні місяці.

Про це повідомив глава комітету Верховної Ради народний депутат Данило Гетьманцев. За його підрахунками за перші чотири місяці 2023 року доходи Пенсійного фонду виросли на 21,7%, це якщо порівнювати з аналогічним періодом 2022 року, коли країна переживала шок від війни.

Попри просідання у квітні, загалом з січня по квітень 2023 року план за доходами Пенсійного фонду України вдалося перевиконати на 14,2 мільярда гривень. Тож за словами Гетьманцева, фінансовий стан Пенсійного фонду дозволяє повною мірою виконувати всі зобов’язання стосовно виплати пенсій, страхових платежів, а також субсидій на оплату послуг житлово комунального господарства:

Загальний дохід Пенсійного фонду України за чотири місяці 2023 року склад 249,5 мільярдів гривень. Ця сума складається з кількох частин:

власні доходи фонду, тобто сплачений громадянами єдиний соціальний внесок, а це 138,4 мільярда гривень;

дотації з державного бюджету на виплату пенсій, це 82,9 мільярда гривень, це на 42,4; більше, ніж за такий же період 2022 року;

кошти на виплату субсидій для оплати комунальних послуг — 19,7 мільярда гривень;

кошти на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — 8,45 мільярда гривень

Власні кошти, які є основою пенсійного фонду — ймовірно будуть рости. Річ у тім, що значним джерелом надходження ЄСВ є зарплати військових, а їх фонд оплати праці планує збільшувати. Водночас на доходи пенсійного фонду України позитивно впливає відновлення ринку праці, адже якщо судити за кількістю вакансій на популярних сайтах оголошень, то ринок праці майже повернувся на довоєнний рівень.