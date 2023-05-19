В работе “Новой почты” случился сбой: что происходит и когда возобновят работу

С 17 мая в работе приложения Новая почта произошел масштабный сбой. По состоянию на сегодняшний день, 18 мая работу приложения все еще не возобновили, поэтому забрать посылки из почтоматов невозможно.

Компания официально признала проблему, но сроки ее разрешения не называют. Как заявляют в компании, к сожалению из-за технического сбоя мобильного приложения Новой почты и сервиса авторизации нет возможности зайти в бизнес-кабинет. Пока сервисы компании недоступны, поэтому нет возможности пользоваться почтоматом и всеми услугами из приложения. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Относительно людей, ожидающих доставки посылок в почтоматы 18 мая, с ними свяжется представитель Новой почты и уточнит новый способ доставки. Также можно будет подождать возобновления работы почтоматов, если получение посылки не срочно.

В отделениях доступны все услуги. Также нет сбоев в работе API и сайта.

Ранее клиенты Новой почты массово жаловались на невозможность проверить статус отправлений, совершить онлайн оплату или получить посылку в почтомате. Также в некоторых случаях система показывает не те города отправки или получения.

Также многие пользователи Новой почты жалуются на то, что сервис и мобильное приложение совсем не работают. Некоторые не могут получить посылки даже в отделениях. В службе поддержки просят прощения за временные неудобства и отмечают, что все трудности связаны с техническим сбоем в работе системы.

Мы продолжаем следить за ситуацией и сообщим вам, как только появятся новые детали или более точные временные рамки относительно возобновления работы.

Известно, что на вечер 18 мая специалистам Новой почты удалось возобновить работу всех сервисов за исключением приложения. Поэтому многие все еще жалуются на невозможность забрать посылку в почтомате. Пока точное время возобновления всех сервисов Новой почты не называют.