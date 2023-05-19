В роботі “Нової пошти” стався масштабний збій: що відбувається та коли відновлять роботу

З 17 травня в роботі додатка Нова пошта стався масштабний збій. Станом на сьогодні, 18 травня роботу додатка все ще не відновили, тож забрати посилки з поштоматів неможливо.

Компанія офіційно визнала проблему, але терміни її вирішення не називають. Як заявляють в компанії, нажаль через технічний збій мобільного додатку Нової пошти та сервісу авторизації немає що немає можливості зайти в бізнес-кабінет. Наразі сервіси компані неоступні, тому немає можливості користуватися поштоматом та всіма послугами із додатка. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково.

Щодо людей, які чекають доставки посилок в поштомати 18 травня, то з ними зв’яжеться представник Нової пошти та уточнить новий спосіб доставки. Також можна буде зачекати відновлення роботи поштоматів, якщо отримання посилки не є терміновим.

У відділеннях доступні всі послуги. Також немає збоїв в роботі API та сайту.

Раніше клієнти Нової пошти масово скаржилися на неможливість перевірити статус відправлень, здійснити онлайн оплату або отримати посилку в поштоматі. Також в деяких випадках система показує не ті міста відправлення або отримання.

Також чимало користувачів Нової пошти скаржаться на те, що сервіс та мобільний додаток зовсім не працюють. Дехто не може отримати посилки навіть в відділеннях. В службі підтримки просять вибачення за тимчасові незручності та наголошують, що всі труднощі пов’язані з технічним збоєм в роботі системи.

Ми продовжуємо стежити за ситуацією та повідомимо вас, щойно з’являться нові деталі чи більш точні часові рамки стосовно відновлення роботи.

Відомо, що станом на вечір 18 травня спеціалістам Нової пошти вдалося відновити роботу всіх сервісів за виключенням додатку. Тож чимало людей все ще скаржаться на неможливість забрати посилку в поштоматі. Поки точний час відновлення роботи всіх сервісів Нової пошти не називають.