Супермаркеты объявили об изменении цен на ряд продуктов: где выгоднее всего покупать?

Популярные торговые сети анонсировали изменение цен на ряд продуктов питания. Новые ценники появятся на полках уже во второй половине мая. В первую очередь это касается овощей, фруктов, а еще разнообразной крупы. Спойлер: цены будут уменьшаться и связано это с сезонностью и появлением на рынке свежих овощей из нового урожая.

Где лучшие цены на овощи

Отметим, что дешевеет абсолютно все, и не только прошлогодний картофель, морковь или даже лук, еще недавно стоивший почти 70 гривен за килограмм. Подешевеют и свежие помидоры, огурцы, капуста и т.д.

Вот, как примерно смотрятся сейчас цены на некоторые овощи:

Красные помидоры, которые в апреле стоили почти 100 гривен за кило, сейчас стоят от 60 до 80 грн. Самые дешевые они в торговой сети “Новус”. Розовые помидоры также подешевели примерно на 10-15 гривен и опять же самая выгодная цена на них в Новусе. Огурцы подешевели почти вдвое. По крайней мере, в супермаркете МегаМаркет так называемые “колющие” огурцы стоят 114 гривен, тогда как в апреле их цена была 210 грн. Тепличные огурцы также подешевели со 120 грн до почти 79 грн. Капуста также подешевела, цены очень разные и дешевле всего она стоит в “Мега Маркете” – примерно 27 грн за кило.

Чем ближе к лету тем дешевле станут овощи и фрукты, но, как заявляют эксперты, на сильное удешевление надеяться не стоит.

«Большинство аграрной продукции выращивается вблизи зоны боевых действий, что оказывает значительное влияние на цены. Овощи подорожали в 2-3 раза, потому что спрос на них велик, а предложение недостаточное», — заявил Юрий Лупенко, директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

Снизилась цена гречки

Существенно подешевела гречка, в один период стоившая по 100 гривен за кило. В настоящее время в торговой сети АТБ ее можно купить за 39 гривен. Еще в апреле цены дешевле, чем 50 гривен было не найти.