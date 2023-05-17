Клад в кошельке: как распознать ценные монеты, которые стоят более 20 000 гривен

Коллекционеры готовы платить сумасшедшие деньги за уникальные монеты, которые могут случиться в любом кошельке. Например, за уникальную монету с номиналом 1 гривна 1992 года чеканка в Украине готовы платить около 20 тысяч гривен. Как утверждают нумизматы в обороте таких монет практически не осталось, так что стоит уже сейчас проверить содержимое старых копилок, возможно там найдется настоящее сокровище.

На специализированном ресурсе “Монеты-ягодки” рассказывается, как выглядит ценная одногривневая монета 1992 года. Среди коллекционеров пользуются спросом две разновидности монет с “кодами” 1ААг и 1.1АА1.

1 гривна 1992 года чеканка 1.1ААг, с гладким гуртом

Такие монеты охотно покупают на аукционах, диапазон цены от десяти до двадцати тысяч гривен. Главная особенность такой монеты – ее незавершенность. У этой одногривневой монеты отсутствует надпись на “ребре”, гурт ровный, без характерной насечки.

1 гривна 1992 года 1.1АА1, три точки на гурте

Эту разновидность монеты также охотно покупают по цене до 20 тысяч гривен. Главные отличительные черты этой монеты также связаны с гуртом:

на “ребре” может быть указан год чеканки, как 1992, так и 1994 или 1995;

на обеих сторонах от даты находится по три точки, это имеет примерно такой вид “•••1992•••”.

Где продать гривневую монету в 1992 году

В Украине редкие монеты продают преимущественно на онлайн аукционах типа “Виолити”, Crafta или специализированных форумах. Если же вы хотите стать обладателем такой редкой монеты, то нужно заранее пообщаться со специалистами, поскольку жулики часто пытаются продать фальшивки под видом этой редкой монеты.

Коллекционеры давно охотятся за редкими монетами и банкнотами, поэтому стоит обращать внимание на содержание кошельков и старых копилок, ведь там можно найти настоящие сокровища, которые принесут не одну сотню, а то и несколько тысяч гривен.