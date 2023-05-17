Политические эксперты похвалили Зеленского за сильную “пощечину”, которую он дал Путину

В последние несколько дней можно было наблюдать Владимира Зеленского в разных европейских странах. Наш Президент побывал в Италии, Ватикане, Великобритании, Франции и Германии. Всюду его встречали, как уважаемого гостя, с уважением и провожали с перспективными обещаниями. Мировые и отечественные эксперты уже назвали этот “евротур” сильной оплеухой Путину, который этого никак не смог бы повторить. Если еще на оккупированных территориях двойник Путина может появиться, то вот в Европе или большинстве цивилизованных стран — нет. Там он преступник, которого сразу же арестуют.

Подобная поездка Зеленского – это мощный сигнал российскому агрессору и заявления, которые делают лидеры отдельных стран тому подтверждение. К примеру, Президент Франции заявил, что его страна тоже готова последовать примеру Великобритании и поставить Украине дальнобойные ракеты. Некоторые эксперты говорят, что это свидетельствует о существенном ослаблении России, которое видят мировые лидеры, окончательно выбирая сторону будущего победителя.

Поездку Зеленского называют дипломатическим контрнаступлением

По крайней мере, так выразился бывший советский разведчик Сергей Жирнов в одном из своих интервью.

“9 мая все мы видели Путина в окружении постсоветских диктаторов и автократов. Там не было ни одного демократа, включая Пашиняна. И у Путина это был абсолютно провальный “парад победы”. Но тогда я говорил, что единственный его успех – это дипломатический прорыв, поэтому что вокруг него в прошлом году не было никого, а в этом году семь руководителей государств. Но теперь Зеленский вдруг едет с визитом в пять стран одновременно“, — отметил эксперт.

По словам Жирнова это своеобразный дипломатический ответ Путину и хорошая пощечина. Это подтверждают и другие политические эксперты.

Продолжается работа над “авиационной коалицией”

Также эта поездка совершила прорыв в работе над “авиационной коалицией”. В частности, этот вопрос активно обсуждался Зеленским и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Авиация очень нужна, чтобы получить преимущество над врагом в воздухе. Зеленский уверен, что этот вопрос вскоре решится и ответ будет положительным для Украины.