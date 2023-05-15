Франция выплатит украинцам по 160€: нужно подать заявку

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь в размере 6 600 гривен от французской гуманитарной организации ACTED. Получить денежную помощь могут жители восьми областей Украины.

Рассказываем, как получить финансовую помощь от организации ACTED и куда обращаться.

Размер помощи украинцам составляет 2200 гривен на каждого члена семьи и они будут выплачены одним платежом на период три месяца. Деньги можно получить на банковскую карту, переводом на отделение Ощадбанка или отделение Укрпочты.

Для того чтобы получить деньги, нужно будет подать заявку для регистрации. Сделать это можно с 9 утра до 16 в рабочие по телефону 0 800 33 69 36. Чтобы подать заявку, нужно будет предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

реквизиты банковской карты в формате IBAN, если лицо желает получить деньги на карту;

акт или фото поврежденного жилья, если таковые есть.

Кто может получить деньги

Финансовая помощь от ACTED предоставляется украинцам, которые получили статус внутренне перемещенных лиц из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. В приоритете будут следующие категории лиц:

отец или мать, самостоятельно воспитывающие детей;

люди старше 60 лет;

семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, или с малоподвижными людьми, нуждающимися в посторонней помощи;

многодетные семьи и семьи, воспитывающие ребенка до одного года;

семьи с беременными и кормящими женщинами;

семьи, которые из-за боевых действий потеряли жилье или их жилье повреждено.

Напомним, что владельцы жилья поврежденного в результате боевых действий смогут получить компенсацию от государства. При этом некоторые категории граждан будут в приоритете.

Подобные инициативы от международных гуманитарных организаций помогут украинцам, которые были вынуждены бросить все из-за войны, чувствовать себе немного увереннее.