Онкология и болезни сердца: ученые назвали группу крови, которая наиболее подвержена тяжелым недугам

В мире живет множество людей, не точно знающих, какая у них группа крови. Если они редко болели, не были донорами, то в принципе эта информация им была и не нужна. Но, как оказывается группа крови, может очень многое рассказать о человеке. В частности, о том, каким болезням он подвержен и есть ли среди них что-то слишком тяжелое, как, например, онкология или болезни сердца. Ученые много изучали эти темы, и обнаружили, что люди с одинаковой группой подвержены одним и тем же болезням. Давайте разберемся в этом более подробно.

Речь об онкологии, болезнях сердца и некоторых инфекционных заболеваниях

Впервые четыре группы крови открыл в 1900 году австрийский врач Карл Ландштейнер. Абсолютно каждая группа крови, несмотря на то редка она или нет, имеет склонность к какой-то болячке. Вот что об этом говорят медики.

Онкология. Согласно разным исследованиям, которые проводили разные группы медиков в ведущих мировых лабораториях, наибольший риск заболеть раком (особенно рак желудка) имеют владельцы второй группы крови. А вот малейшие риски у владельцев первой группы. Сердечно-сосудистые заболевания. Самый высокий риск развития тромбоза вен имеет вторая, третья и четвертая группы. По крайней мере, такие результаты опубликованы учеными в Американском журнале тромбоза и гемостаза (Journal of Thrombosis and Haemostasis). Ученые считают, что это из-за повышенной циркуляции фактора Вильебранда. Он отвечает за свертываемость крови. Владельцы первой группы крови менее подвержены подобным проблемам, а также болезням сердца и сосудов. Инфекционные заболевания. Первая группа наиболее чувствительна к различным вирусным инфекциям и бактериальным палочкам. Однако первая группа легче всего переносит малярию.

Знать эти нюансы следует, чтобы понимать свои потенциально слабые места и быть внимательнее к своему здоровью.