Это касается всех: крупнейшие банки Украины приняли важное решение о работе отделений

Два из крупнейших банков Украины ПриватБанк и Ощадбанк сделали важное решение — не сокращать свои филиалы в регионах. По данным Нацбанка Украины на 1 апреля 2023 года количество действующих отделений банков составляло 5192 единицы. Значение почти не отличается от количества в начале года.

В настоящее время в Украине функционирует 65 банков. В течение года были закрыты два банка: “Айбокс Банк” и “Форвард”, составившие большинство среди закрытых отделений. С закрытием “Айбокс Банка” исчезло 69 отделений, а с ликвидацией “Форварда” перестало существовать 17 структурных подразделений. Таким образом, ликвидированными банками закрыто 60% отделений.

Больше всего отдельных структурных подразделений имеет общественный ПриватБанк – 1209 единиц. С начала года было закрыто только одно отделение крупнейшего банка страны. Другой государственный банк, Ощадбанка, сейчас имеет 1183 отделения в разных регионах страны. При этом с начала 2023 года в Ощадбанка стало еще больше.

Цифровизация остановилась. Процесс ликвидации отделений в регионах банки начали еще до февраля 2022 через цифровые банковские услуги. Многие клиенты банков производят платежи онлайн, поэтому отпала потребность в прежнем количестве филиалов и “живых” менеджеров банка.

Однако с началом активных обстрелов энергосистемы Украины и регулярных отключений электроэнергии роль банковских отделений снова возросла. Для значительного количества украинцев именно банки стали тем местом, где украинцы могли снять деньги со своего счета, но и зарядить смартфон и узнать новости.

Также стоит отметить, что кроме ПриватБанка и Ощадбанка, являющихся лидерами по количеству отделений, в первую пятерку также входят следующие банки — Райффайзен Банк, УкрСиббанк, а так же ПУМБ. В общем, сейчас большинство вопросов можно решить онлайн, но при этом банковские отделения все еще нужны, ведь до сих пор решить некоторые вопросы онлайн невозможно. К тому же не все украинцы понимают как это сделать и им проще сходить в физическое отделение банка.