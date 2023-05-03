Военнообязанные могут получить отсрочку по новым правилам: что изменилось

В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию. Действующий период военного положения будет с 20 мая по 18 августа. Логично, что вместе с этим продолжена и всеобщая мобилизация. Как и год назад, военнообязанными считаются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие проблем со здоровьем, не имеющие инвалидности, не являющиеся опекунами и не имеющие троих и более детей. Пока от мобилизации отсрочку имеют и студенты.

Не идти в ряды ВСУ могут и лица, официально трудоустроенные в компаниях, на производствах и т.д. Однако в данном случае они должны попасть под бронирование. Еще недавно, это было очень сложно сделать. Процедура длилась несколько месяцев, в результате чего люди получали повестки или увольнялись. Из-за возмущения, вызванного многими компаниями, условия бронирования были пересмотрены. Теперь это проще.

Как теперь получают отсрочку трудоустроенные?

Из главного обновления – процесс бронирования теперь должен длиться не более 25 дней. Срок бронирования и количество лиц, которые могут забронировать конкретное производство устанавливает Министерство экономики. Максимальный срок бронирования составляет 6 месяцев, после чего документы следует подавать заново.

Среди других нюансов:

Броню на весь период военного положения могут получить только чиновники, то есть органы местного и государственного самоуправления: министры, руководители и т.д. Бронировать работников могут компании, производящие амуницию и товары для ВСУ. Компании, деятельность которых критически важна для региона или страны в целом, например, общая сумма налога за год должна составлять 1,5 миллиона долларов. Сумма поступлений и иностранная валюта (кроме кредитов) должна составлять 32 миллиона в год. Отсутствуют какие-либо долги перед государством за уплату налогов. Средняя зарплата работников не ниже средней в регионе. Предприятие является резидентом “Действие. Сити”.

Руководители вышеуказанных компаний могут забронировать не более 50% военнообязанных лиц.