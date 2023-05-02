В НБУ назвали ряд банкнот устаревшими и срочно выводят их из обращения: проверьте кошельки

Еще раньше в Национальном Банке Украины сообщали о том, что будут выводить из обращения целый ряд банкнот. Это тысячи, а то и миллионы экземпляров, которые сейчас обращаются и должны быть постепенно утилизированы. Речь о банкнотах номиналом в 5, 10, 20 и 100 гривен выпущенных в течение 2003-2007 годов. Взамен купюр с меньшим номиналом введут монеты, а большие номиналы будут заменены опять же бумажными купюрами, но нового образца. Они должны стать более надежными и прочными.

Изъятие началось еще 1 января 2023 года

Изъятие этих купюр уже происходит, но это не означает, что они не действительны. Ими и дальше можно рассчитываться в магазинах и на кассах банков. Их будут принимать банкоматы и терминалы, однако после того, как такая банкнота попадет в банк, в обращение она уже не вернется. Ее уберут, и впоследствии утилизируют.

В НБУ подчеркнули, что это делается для того, чтобы украинцы могли оперировать наличными деньгами высокого качества и быть уверенными в ее целостности и сохранности при проведении любых операций. Старые деньги уже изношены, имеют ослабленную защиту и их легко повредить. Новые образцы будут обладать улучшенным дизайном и защитными свойствами. Их будет тяжело разорвать, они долго не будут размокаться в воде. Относительно монет ими заменят практически все банкноты номиналом в 5 и 10 гривен. С дизайном этих монет большинство украинцев уже могли ознакомиться, ведь в обращении они уже несколько месяцев.

Обменять можно и нужно другие деньги

Отметим, что украинцы часто сталкиваются с проблемой обмена валюты в обменниках. Последние банально не принимают старые доллары, или те, на которых есть даже незначительные повреждения. В НБУ говорят, что “старых” долларов не существует. Все они действительны. А вот что касается поврежденных, то лучше обращаться в банк и заказывать процедуру инкассо. Правда, придется за эту услугу заплатить.