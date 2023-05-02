Сеть АТБ закрывает супермаркеты по Украине: что известно

За время войны сеть супермаркетов АТБ сократилась до 1176 магазинов. Несмотря на это, она остается одним из крупнейших продуктовых ритейлеров в Украине.
По данным Ассоциации ритейлеров Украины в первую тройку крупнейших торговых сетей входят:
- АТБ;
- Fozzy Group, включающая Сильпо, Фора Fozzy Cash&Carry, Le Silpo;
- сеть VoWest Retail, в которую входит Наш край и Spar.
Эта тройка занимает лидерские позиции не первый год, а полномасштабное вторжение российских оккупантов по сути не повлияло на них. Несмотря на значительные потери убытков, которые понесли торговые сети в регионах, где велись и ведутся боевые действия, ритейлерам удалось удержать позиции в рейтинге.
Число магазинов продолжает расти.
В то же время многие компании из рейтинга потеряли свои сети во время войны. Однако у многих сетей дела обстоят не так уж плохо.
Агрохолдинг МХП за время войны увеличил количество точек “Мясомаркет” на 153%. Если до войны насчитывалось всего 179 магазинов, то сейчас их количество составляет 245 и продолжает увеличиваться.
- Сеть “Файно Маркет” из Кропивницкого тоже нарастила свое присутствие на рынке, увеличив количество торговых точек на 14; до 148 магазинов.
- Сеть ритейлера “Сим23”, которая уже сейчас имеет 173 магазина на западе Украины, активно открывает новые магазины почти ежемесячно.
- Сеть “Перчатка” во Львове открыла 15 новых магазинов, тем самым увеличив сеть на 8,1%.
Ниже вы можете увидеть интересную инфографику, где подробно описана ситуация среди украинских ритейлеров.
Отметим, что десятое место в рейтинге занимает сеть супермаркетов Эко Маркет, которая за год не закрыла ни одного супермаркета, даже больше, открыла один новый в столице.
Конечно, большая часть магазинов пострадала из-за вторжения российских оккупантов, однако украинцы не сдаются и уверенно борются за свое будущее. Бизнес адаптировался к испытаниям, которые принесла война и отключение электроэнергии из-за массированных ракетных атак оккупантов.
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