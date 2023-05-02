Сеть АТБ закрывает супермаркеты по Украине: что известно

За время войны сеть супермаркетов АТБ сократилась до 1176 магазинов. Несмотря на это, она остается одним из крупнейших продуктовых ритейлеров в Украине.

По данным Ассоциации ритейлеров Украины в первую тройку крупнейших торговых сетей входят:

АТБ;

Fozzy Group, включающая Сильпо, Фора Fozzy Cash&Carry, Le Silpo;

сеть VoWest Retail, в которую входит Наш край и Spar.

Эта тройка занимает лидерские позиции не первый год, а полномасштабное вторжение российских оккупантов по сути не повлияло на них. Несмотря на значительные потери убытков, которые понесли торговые сети в регионах, где велись и ведутся боевые действия, ритейлерам удалось удержать позиции в рейтинге.

Число магазинов продолжает расти.

В то же время многие компании из рейтинга потеряли свои сети во время войны. Однако у многих сетей дела обстоят не так уж плохо.

Агрохолдинг МХП за время войны увеличил количество точек “Мясомаркет” на 153%. Если до войны насчитывалось всего 179 магазинов, то сейчас их количество составляет 245 и продолжает увеличиваться.

Сеть “Файно Маркет” из Кропивницкого тоже нарастила свое присутствие на рынке, увеличив количество торговых точек на 14; до 148 магазинов.

Сеть ритейлера “Сим23”, которая уже сейчас имеет 173 магазина на западе Украины, активно открывает новые магазины почти ежемесячно.

Сеть “Перчатка” во Львове открыла 15 новых магазинов, тем самым увеличив сеть на 8,1%.

Ниже вы можете увидеть интересную инфографику, где подробно описана ситуация среди украинских ритейлеров.

Отметим, что десятое место в рейтинге занимает сеть супермаркетов Эко Маркет, которая за год не закрыла ни одного супермаркета, даже больше, открыла один новый в столице.

Конечно, большая часть магазинов пострадала из-за вторжения российских оккупантов, однако украинцы не сдаются и уверенно борются за свое будущее. Бизнес адаптировался к испытаниям, которые принесла война и отключение электроэнергии из-за массированных ракетных атак оккупантов.