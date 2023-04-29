Нельзя доверять никому: астрологи назвали 3 знака зодиака, которых предадут в мае

Май — последний месяц весны, который принесет перемены и неожиданные повороты. Особенно сложным будет первая половина месяца во время лунного затмения и ретроградности Плутона. Но уже во второй половине месяца энергия начнет меняться, Юпитер войдет в знак Тельца и принесет хорошие новости и оптимизм.

По словам астрологов такие события не могут не повлиять на жизнь всех знаков зодиака. Но представителям трех из них может крупно не повезти, они рискуют стать жертвами обмана. Последний месяц весны принесет новые испытания и предательство.

Близнецы

Май точно не будет лучшим периодом для представителей знака Близнецы. Астрологи говорят о приближающихся проблемах в личной жизни. Отношения со второй половинкой дадут трещину. Есть вероятность, что плохие новости будут связаны с изменами или ложью. Вы можете потерять доверие к партнеру и иметь серьезные эмоциональные беседы. Стоит раз и навсегда решить, есть ли смысл продолжать отношения.

Рак

Представители знака будут вынуждены полностью пересмотреть свои отношения с людьми, которые их окружают. Предать могут не только родные люди, но и коллеги или просто знакомые, которых Раки могли считать надежными людьми. Однако не стоит ссориться со всеми, просто всю информацию стоит перепроверять и быть настороженным, иначе проблем не избежать.

Скорпион

Для людей, которые родились под знаком Скорпиона, последний месяц весны принесет неприятности на работе. Астрологи утверждают, что представителей знака Скорпион могут предать или обмануть на работе. Это может быть невыплаченная премия, сокращение заработной платы или нарушение договоренностей, или контрактов. В любом случае всю важную информацию нужно перечитывать дважды и тщательно анализировать. Также не стоит слепо верить коллегам, есть вероятность, что кто-то с людей, которым Скорпионы доверяют, готовит подставу.