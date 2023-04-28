Кабмин принял окончательное решение по поводу майских тарифов на электроэнергию: названы цифры

Уже несколько недель, если и не пару месяцев, в сети не утихает информация о масштабном перерасчете тарифов на электроэнергию. Мол, рыночная цена тока в разы выше, чем та, которую платит обычное население. Разницу покрывают за счет государственного бюджета ресурсы которого практически исчерпаны. Сначала речь шла о том, что электроэнергия будет дорожать в несколько этапов, и первый этап случится уже в мае. Затем последующее повышение планировали на июль. Однако на днях Кабмин объявил окончательное решение — в мае тарифы остаются старыми.

Перерасчет переносится минимум на один месяц

“Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт*ч”, — заявил глава НКРЭК Константин Ущаповский.

Однако любой из этих вариантов уже не возможен в мае. Может, подобные цифры будут реальными в июне, однако пока точной информации об этом нет.

В мае, как и в апреле стоимость электроэнергии при потреблении до 250 кВт*ч составит 1,44 грн, а при потреблении свыше 250 кВт*ч в месяц – 1,68 грн.

Цены на электроэнергию все равно придется рано или поздно повысить, ведь рыночная цена составляет около 6 гривен. А еще стоит не забывать о тех миллиардах гривен, что сейчас нужны для восстановления энергетической инфраструктуры, которую россияне бомбили всю зиму. Но как видим, Офис Президента, который в конечном счете оказывает влияние на решения по тарифам, пока не позволяет их пересматривать.

Остальные тарифы также останутся неизменными

Помимо электроэнергии не изменятся цены и на отопление. Даже с завершением отопительного сезона цена газа не вырастет, хотя эксперты говорят, что для государственного бюджета было бы критически важно поднять тариф хотя бы до 12 гривен. Сейчас рыночная цена газа в пределах 18 гривен.