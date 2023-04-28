Как правильно делать расхламление и выбрасывать вещи, чтобы не навлечь на себя беду: несколько советов

Во время генеральной уборки практически каждый раз находится масса вещей, идущих на свалку. Даже психологи советуют время от времени делать разхламление в шкафах и комодах, мол это позволит навести порядок и в голове. Но есть львиная доля людей, которые делают из старых вещей тряпки. Мол, для чего выбрасывать футболку, если ею еще можно вытирать пыль с полок, или старую кофту, которой можно помыть пол. Эксперты говорят, что это очень неправильное решение, которое убивает нашу энергетику и портит ауру.

Старые вещи нельзя превращать в тряпки

Если собираетесь избавиться от старых вещей, сразу их выбрасывайте. Специалисты говорят, что во время ношения вещи впитывают энергетику человека, и если потом убирать ими грязь, то эта энергетика очень портится. В перспективе это может привлекать к вам проблемы и плохое самочувствие. Особенно это касается вещей маленьких детей. Дети быстро растут, и родители частенько из малых вещей делают тряпки. Прекратите так поступать, если вы в их числе.

Относительно того, отдавать ли старую одежду другим нуждающимся людям, то здесь есть много споров. Одни говорят, что отдающему вещи ничего не будет, а тот, кто их принимает, может перенять на себя чужую энергетику, и очень грустно, если она плохая. Есть один народный метод, которым советуют пользоваться всем, кто не только берет чужие вещи, но и покупает их подержанными. Прежде чем надеть такую вещь, замочите ее на несколько часов в солевой раствор. Он не только уберет чужую энергетику, но и любые посторонние запахи, что, например, часто имеют вещи из секонд-хенда. Дальше вещь нужно просто постирать привычным путем.